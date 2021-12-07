الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

30 ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال بسوهاج

ندوة للتوعية بمخاطر
ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال

أعلنت محافظة سوهاج عن تنظيم 30 ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج " لسه نوارة "، لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، والتي تستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر الجاري.

واستهدفت الندوات التي تم تنظيمها مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية، ومراكز الشباب، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية ومديريات " التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأزهر والأوقاف، والصحة، والمجلس الإقليمي للسكان، والثقافة، والكنيسة، وجامعة سوهاج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجمعيات الأهلية، ومركز النيل للإعلام، واتحاد شباب سوهاج، وفرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج".

ووجه المحافظ بتكثيف ندوات التوعية واستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين، والوصول لكافة القرى والنجوع، مؤكدا على أهمية مجابهة تلك الظاهرة، لحماية أبنائنا وبناتنا من مخاطر الزواج المبكر.

فيما نظمت محافظة سوهاج الدورة التدريبية " مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام " للقيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والقرى، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة الميدانية، والتي استمرت خلال يومي 5 ، و6 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، بحضور اللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام محافظة سوهاج، وعيد السيد الدسوقي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة، وحاتم محمود عبد العزيز مدير عام إدارة الموارد البشرية بالديوان .

ونقل السكرتير العام تحيات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمشاركين في الدورة، مؤكدا على أهمية النزاهة والالتزام بالواجبات الوطنية تجاه ذلك، والتصدي للفساد بكافة أشكاله وصوره، لافتا إلى ضرورة التعرف على سبل وطرق كيفية الكشف عن الفساد، والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة .

ومن جانبه قال مدير عام إدارة الموارد البشرية، أن الدورة التدريبية ركزت على 4 محاور أساسية وهي " تعريف الفساد، ومظاهره، وأسباب انتشاره، والآثار المترتبة عليه "، مشيرا إلى أن الدورة استمرت على مدار يومين متتالين بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام .

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