بعد انضمامها إلى قائمة 100 امرأة مُلهمة.. من هي «ريبيل ويلسون»؟

تعد من نجمات هوليوود اللاتي أثبتن أنفسهن في فترة قصيرة حيث تعتبر ممثلة وكاتبة ومنتجة أفلام، بدأت مسيرتها الفنية من مسرح مدينة سيدني حيث تكتب وتؤدي الأدوار التى تقوم بتدوينها بنفسها هي ريبيل ويلسون التى استطاعت أن تحصد مكانها ضمن 100 امرأة مُلهمة لهذا العام في قائمة سي بي سي العربية.

حققت ريبيل ويلسون شهرة في مجال الكوميديا الأسترالية قبل انتقالها للعمل في الولايات المتحدة في عام 2010، حيث انضمت في باكورة أعمالها في هوليوود إلى فريق عمل فيلم Bridesmaides (وصيفات العروس) الكوميدي الذي كانت بطولته نسائية.

ومن ثم حازت على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم Jojo Rabbit (الأرنب جوجو).

الأمل والعزيمة عنوان خسارة الوزن

دخلت ريبيل في تحد مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على الانستجرام في مطلع عام 2020، حيث قررت ريبيل مشاركة جمهورها خطتها لعام 2020 بفقدان وزنها، وعيش حياة أكثر صحة من خلال:

تجنب الكثير من الأطعمة عالية السعرات.

تجنب الكثير من الكربوهيدرات.

الحركة والمشي كثيراً.

التوقف عن تناول الوجبات الخفيفة.

تقليل تناول الجلوتين ومنتجات الألبان.

مضغ الأطعمة لفترة أطول من الوقت، لضمان الشعور بالشبع لأطول فترة.

التركيز على اليقظة الذهنية أثناء تناول الطعام، ما يعني عدم القراءة أو التحدث أو اللعب بهاتفك الذكي.

تمرينات رفع الأثقال فهي تفضل استعراض قوة عضلاتها.

كما شارك أحد مدربي ويلسون، جونو كاستانو أسيرو، مقطع فيديو لها وهي تعمل بجد في صالة الألعاب الرياضية مع مجموعة من حبال المعركة، حيث علق «فخور بك يا فتاة».

واشتهرت بدور "إيمي البدينة" في الثلاثية الموسيقية “Pitch Perfect” الذي حقق شهرة كبيرة عند عرضه للمرة الأولى في عام 2016، وتجهز لإخراج أول أفلامها الطويلة في عام 2022 المقبل.