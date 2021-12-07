تمريض سوهاج تحتفل بتخريج دفعتها الـ11 بجامعة سوهاج

صرح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بأن كلية التمريض نظمت احتفالية عيد الخريجين لتخريج الدفعة الحادية عشرة، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة أمينة محمد ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والهيكل الإدارى، وأولياء أمور الطلاب والخريجين، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم.

وفي كلمته هنأ الدكتور حسان النعماني خريجى الكلية على كل ما بذلوه من جهد وعمل طوال سنوات الدراسة، كما قدم تحيته لأولياء أمور الخريجين مع كل الشكر والعرفان لتحملهم مشاق وضغوطات الرحلة التعليمية لأبناءهم بكل مراحلهم الدراسية، مطالبًا الخريجين بالتحلي بآداب وأخلاقيات المهنة، فهم يحملون فوق أعناقهم أمانة غالية ورسالة تقتضي بإرساء قواعد الرحمة والإنسانية للمرضى فى أصعب حالاتهم الصحية.

كما رحب الدكتور عبدالناصر يس بالخريجين وأولياء الأمور، موجهًا شكره لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التمريض ودورهم في دعم الطلاب والعملية التعليمية، مؤكداً أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات التي من شأنها تنمية مهارات طلاب الكلية وزيادة خبراتهم التمريضية علميًا وعمليًا.

وقالت الدكتورة يسرية السيد إن الكلية تحتفل بتخريج دفعتها رقم (11)، التي يبلغ عددها 261 طالب وطالبة، مشيرةً إلى الدور الذى يلعبه التمريض فى تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى، فالتمريض مهنة إنسانية في المقام الأول تعمل على تقديم الخدمات العلاجية للمجتمع للحفاظ على صحة الفرد وبقائه سليماً، وفي نهاية كلمتها هنأت الخريجين باحتفالهم بهذا اليوم السعيد متمنية لهم حياة موفقة ومليئة بالنجاح والتقدم.

وخلال كلمتها وجهت الدكتورة أمينة محمد ثابت، عددًا من النصائح للطلاب الخريجين ومنها، ضرورة التحاقهم بالدورات التدريبية والعملية المتخصصة وغير المتخصصة فى مجال التمريض، من أجل رفع مستوى خبراتهم وأدائهم التمريضي وخبراتهم، وإثبات كفاءاتهم التنافسية فى سوق العمل المحلي والدولي.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تكريم محمد أبوعميرة أمين الكلية، وعدد من الإداريين المتميزين بإدارة شئون الطلاب، كما تم تكريم الخريجين، وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والموسيقية.