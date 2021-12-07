ضبط 500 عبوة كريمة شيكولاتة مجهولة المصدر ببورسعيد

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 500 علبة من كريمة الشيكولاتة بالبندق، معبأة داخل عبوات بلاستيكية مجهولة المصدر، ما يشكل خطراً على صحة الأطفال والمواطنين .

تأكدت الحملة من مخالفة البضائع لأحكام القرار 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر، أو غير المطابقة للمواصفات، أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص، والتي يحضر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك حرصاً على سلامة الأطفال والمواطنين من السلع التى لم يستدل لها على مصدر ، في إطار تعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، بتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة السلع الغذائية بصورة مكثفة .

انطلقت الحملة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، والذى وجه بتشكيل حملة بقيادة المهندس خالد فهمى مدير الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينية ومحمد السحراوى وياسر جمعة والعربى عبد الحليم حسن عبد الله كبار مفتشى الرقابة التموينية، بالتنسيق مع المهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك.

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بنطاق حي الزهور، مشيرا إلى تكثيف و تواصل معدلات العمل فى تطوير شارع ٢٣ ديسمبر بداية من شارع ٢٣ يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي بطول ٣٨٠٠ متر، واستمرار العمل فى تطوير شارع العبور بحى الزهور، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت الأولي حتي كلية الدراسات الإسلامية كما جاري تمهيد الأرض أمام كلية الطب وجامعة بورسعيد لوضع طبقة الاسفلت ،و جاري زراعة الأحواض بالجزيرة الوسطي وتجميلها وتركيب البلاط الانترلوك، حيث تشمل أعمال التطوير إعادة رصف ورفع كفاءة الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة وتجميل جانبي الشارع.

كما أكد المحافظ على البدء في دهان واجهات العمارات بمنطقة علي طاقة شمسية أمام المدينة الرياضية بحي الزهور، وذلك ضمن أعمال التطوير التي يشهدها الشارع، فضلا عن الانتهاء من دهان واجهات العمارات السكنية بشارع ٢٣ ديسمبر.