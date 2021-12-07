الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أدوية مهربة جمركيًا بقيمة نصف مليون جنيه في صيدلية بالتجمع

ضبط أدوية
ضبط أدوية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسئول مبيعات إحدى الصيدليات لبيعه أقراص مهربة ومنشطات جنسية بقيمة نصف مليون جنيه في منطقة التجمع الخامس.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مسئول مبيعات بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة بمُمارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار في الأدوية "مجهولة المصدر.

وغير المصرح بتداولها بالأسواق لعدم تسجيلها لدى الجهات المختصة والمهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها.

كما أضافت التحريات قيامه باستغلال مخزن غير مُرخص عبارة عن جراج مُخصص لانتظار السيارات بذات المبنى الكائن به الصيدلية المُشار إليها، ويحتفظ بداخله على كميات من الأدوية المهربة لترويجها على عملائه مقابل حصوله على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطه، وبتفتيش المخزن تم ضبط "698 عبوة مختلفة الأنواع والأحجام من فيتامينات، منشطات، أدوية مدرجة بجدول المخدرات، وأخرى تستخدم في علاج العديد من الأمراض وجميعها مهربة جمركياً وغير خالصة الرسوم والضرائب ومخزنة بطريقة غير مطابقة للمواصفات مما يؤثر على سلامة تلك الأدوية.

 بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته قرر أن القائم بتهريب تلك الأدوية من الخارج وبيعها له صاحب شركة للمستلزمات الطبية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة "له معلومات جنائية".

 والذي يقوم بتهريب الأدوية داخل حاويات البضائع الخاصة بشركته والمستوردة من خارج البلاد، ولقد قُدرت القيمة السوقية بمعرفة الجهات المختصة لإجمالي المضبوطات بحوالي 587 ألف جنيه مصري، وجارِ تحديد قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على تلك المضبوطات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

التحفظ التجمع صيدلية نصف مليون جنيه أدوية مهربة وزارة الداخلية منطقة التجمع الخامس

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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