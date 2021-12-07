الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يرتفع مع هبوط الدولار وعائدات السندات الأمريكية يُحد من مكاسبه

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار لكن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية بدرجة أكبر من المتوقع حدّ من مكاسب الذهب.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1780.60 دولار، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1782.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمائة مما خفض تكلفة شراء الذهب على المشترين بعملات أخرى.
 وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مواصلة مكاسبها الليلة الماضية، ما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة بشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المرجح أن يسرع واضعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، من تقليص إجراءات التحفيز في اجتماعهم الأسبوع المقبل، بعد أن أظهرت بيانات أن البطالة تراجعت الشهر الماضي.
وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المنتظر صدوره يوم الجمعة، قد يكون حيويا في التكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 22.40 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 940.50 دولار، وهبط البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 1844.01 دولار.

وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب مع توقع المستثمرين أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برنامجه لشراء السندات بوتير أسرع لمواجهة التضخم المتصاعد على الرغم من المخاوف الاقتصادية المتعلقة بانتشار أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1777.87 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 لتسجل 1778.10 دولار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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