الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: 4385 إصابة جديدة بكورونا

وفيات كورونا في البرازيل
وفيات كورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 4385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و108 وفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و147476 إصابة منذ بدء الجائحة.

وارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 615744 وفقا لبيانات الوزارة، في ثالث أسوأ حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند وثاني أعلى معدل للوفيات.

ومع تطعيم 65 في المئة من السكان بشكل كامل، انخفض متوسط الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على مدى أسبوعين إلى 211 حالة يوميا مقارنة بحوالي 3 آلاف حالة وفاة يوميا في ذروة الجائحة في أبريل.

وتملك البرازيل ثاني أعلى عدد من الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث مات أكثر من 615000 شخص بسبب الفيروس.

وأوصت لجنة بالكونجرس البرازيلي بتوجيه الاتهام إلى الرئيس جايير بولسونارو بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في أكتوبر الماضي، في تقرير رئيسي يستند إلى تحقيق استمر ستة أشهر في طريقة تعامله مع الوباء. عارض بولسونارو باستمرار إجراءات قمع الفيروس. وكتب المشرعون أنه مسؤول عن مقتل أكثر من 300 ألف برازيلي وحثوا السلطات على سجنه.

 

فيما قال رينان كاليروس، السناتور البرازيلي من الوسط والمؤلف الرئيسي للتقرير، لصحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر: "كان العديد من هذه الوفيات يمكن تفاديه". أنا على قناعة شخصية بأنه مسؤول عن تصعيد المذابح.

 

من ناحية أخرى، أكد مدير المعهد الوطنى الأمريكى للأمراض المعدية أنتوني فاوتشى، أن البحوث لم تثبت بعد أن متحور "أوميكرون"، أخطر من فيروس كورونا.

 

وقال فى مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "حتى الآن، لا يبدو أن متحور (أوميكرون) يحمل مسارا خطيرا للغاية للمرض، وأنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات محددة".

 

وأضاف: "الولايات المتحدة تأمل في رفع حظر السفر المفروض على دول جنوب إفريقيا بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا في إطار زمني معقول".

 

وتابع: "تم تقديم هذا الحظر عندما لم نعرف شيئا ولم نفهم ما كان يحدث، ولم نشهد سوى قفزة حادة في الحالات في جنوب إفريقيا، ولذلك كان يجب أن يمنحنا الحظر الوقت لفهم ما كان يحدث".

 

وأوضح: "نتلقى المزيد والمزيد من المعلومات حول حالات الاصابة بمتحور (أوميكرون) في بلادنا وخارجها نقوم بتحليلها بدقة وبشكل يومي".

جديدة جديد البرازيل فيروس كورونا فيروس كورونا وفيات فيروس كورون بفيروس كورونا 85 إصابة إصابة جديدة بكورونا برازيل بكورونا جديدة بفيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

نجاة لاعب منتخب مصر للشباب من حادث سير مروع

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن كلية فيكتوريا بالإسكندرية

بعد ثبوت إدانتها.. إحالة سكرتيرة مدرسة ثانوى صناعى فى الغربية إلى النيابة

البرازيل: 4385 إصابة جديدة بكورونا

الصين: مقاطعة واشنطن الأولمبياد فى بكين «عمل طائش»

كيف تساعد الطفل على اختيار مستقبله؟.. اخصائية نفسية تٌجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها