وكيل «صحة المنوفية» يتابع آخر استعدادات حملة شلل الأطفال

اجتمع الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مع المسؤولين التنفيذيين، للتحضير للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الفترة من 19 إلى 22 من شهر ديسمبر 2021 من سن يوم حتى 5 سنوات.

حضر الاجتماع كل من مسؤول مكاتب الصحة بوزارة الصحة ومشرف الوزارة عللا حملة شلل الأطفال، وصبري مسعد مراقب أول بالأمراض المعدية بالوزارة، والدكتورة رشا خضر وكيلة المديرية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور محمد العسكري مدير عام إدارة الطب الوقائي، والدكتورة فاطمة مرزوق مديرة إدارة الأمراض المعدية بالمديرية، ومديرو الإدارات الطبية ومسؤولو الطب الوقائي بالإدارات الطبية والمستشفيات.

وأكد دكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على استمرارية الأداء الطبي المتميز من أجل نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وتحقيق المستهدف من الحملة.

وأشار إلى مسؤولية كل مدير إدارة طبية في تنفيذ خطة الطب الوقائي للعمل على إنجاح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وكان قد قام دكتور فيصل جودة بتقديم الشكر والتقدير للسادة مديرى الإدارات الطبية ومسؤولي الوقائي بالإدارات والمستشفيات النوعية والعامة والمركزية، وذلك على أدائهم المتميز للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على أهمية الترصد والطب الوقائي في القطاع الصحي وضرورة تكثيف التثقيف الصحي والإعلام من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أطفالنا، مشيرًا إلى وجود فرق متابعة مستمرة للفرق الطبية الثابتة والمتحركة في الحملة من أجل متابعة أداء الفرق الطبية والوصول إلى تحقيق المستهدف من الحملة.

كما أشار إلى أهمية التنسيق مع جميع المديريات بمحافظة المنوفية لأنها حملة قومية فيجب تكاتف الجهود بين رؤساء المجالس المحلية ومجالس المدن لأنها حملة قومية، وذلك بعد اجتماع موسع تحت رعاية اللواء محافظ المنوفية من أجل تذليل العقبات أمام الفرق الطبية.

كما أكد على أهمية تدريب الفرق الطبية من الطب الوقائي ومن أهم أهداف الحملة هي تطعيم جميع الأطفال المستهدفين من الحملة وإعداد الخطط اللازمة لإنجاح الحملة القومية، وتم التأكيد على تدريب المشرف اللصيق من أجل تذليل العقبات أمام الفريق الطبي وتحقيق المستشهدف من الحملة.

وأثناء الاجتماع شدد جودة على ضرورة تحديد كل إدارة طبية لحدودها الجغرافية مع الإدارات الطبية والمحافظة المجاورة لها من أجل التأكد من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين وتحديد المستلزمات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال وحصر الأطفال بالحضانات والتواصل المجتمعي من أجل الوصول إلى المستهدف من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.