الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شباب المنتدى العربي يشاركون في توصيل المياه للأسر الأكثر احتياجا بأسوان

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فعالية لمشاركة شباب الجامعات المصرية والعربية المشاركين في المنتدى العربي للشباب والبيئة، زيارة لمنطقة خور عواضة بمحافظة أسوان.

وشملت الفاعلية مشاهدة الشباب لما تقدمه الشركة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في إطار دورها المجتمعي لتوصيل الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجا، وكان الاختيار لمشروع توريد وتنفيذ أعمال شبكات توزيع المياه الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ضمن برنامج ادارة مياه الشرب بصعيد مصر.

ويهدف المشروع الانتهاء من مشكلة ضعف وانقطاع المياه بمنطقة خور عواضة ليستفيد من المشروع قرابة ٧ آلاف أسرة، وينفذ المشروع تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

وتأتي الزيارة على هامش فعاليات منتدى «التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية» وتتناول الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قضية مياه الشرب والتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك من خلال ندوات توعوية وورش رسم وسباكة، ومحاضرات عن التسويق الإلكتروني عن الخدمات الحكومية، وتطبيق الهاتف المحمول ١٢٥ والحاصل على جائزة التميز الحكومي.

مشروعات إلكتروني الصرف الصحي السويسرية لتر مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب المجتمع المدنى المجتمعات العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

«رياح تصل إلى عاصفة».. «الأرصاد» تُحذر من طقس الثلاثاء

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

«حياة كريمة» تعيد إعمار المساجد: خطوة للقضاء على مخططات الجماعة الإرهابية

الأرصاد تحذر من عاصفة رملية تضرب البلاد (فيديو)

«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي للرابع الابتدائي

السعودية وسلطنة عمان توقعان 13 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها