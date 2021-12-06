شباب المنتدى العربي يشاركون في توصيل المياه للأسر الأكثر احتياجا بأسوان

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فعالية لمشاركة شباب الجامعات المصرية والعربية المشاركين في المنتدى العربي للشباب والبيئة، زيارة لمنطقة خور عواضة بمحافظة أسوان.

وشملت الفاعلية مشاهدة الشباب لما تقدمه الشركة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في إطار دورها المجتمعي لتوصيل الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجا، وكان الاختيار لمشروع توريد وتنفيذ أعمال شبكات توزيع المياه الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ضمن برنامج ادارة مياه الشرب بصعيد مصر.

ويهدف المشروع الانتهاء من مشكلة ضعف وانقطاع المياه بمنطقة خور عواضة ليستفيد من المشروع قرابة ٧ آلاف أسرة، وينفذ المشروع تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

وتأتي الزيارة على هامش فعاليات منتدى «التغيرات المناخية وتأثيرها على المدن التراثية» وتتناول الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قضية مياه الشرب والتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك من خلال ندوات توعوية وورش رسم وسباكة، ومحاضرات عن التسويق الإلكتروني عن الخدمات الحكومية، وتطبيق الهاتف المحمول ١٢٥ والحاصل على جائزة التميز الحكومي.