دنيا سمير غانم تهنئ محمد ممدوح بعد تكريمه في «القاهرة السينمائي»

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تهنئة الفنان محمد ممدوح، بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلمه الجديد صدام، الفائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» صورة تجمعها بالفنان محمد ممدوح وهشام ماجد وهنأته بفوزه بجائزة أفضل ممثل.

وحصل الفنان محمد ممدوح على جائزة أفضل ممثل عن فيلمه صدام، وذلك في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 الذي أقيم مساء أمس.