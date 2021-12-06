الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة تنقلات داخلية لرؤساء الوحدات المحلية بمركز الرياض في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرار بشأن حركة تنقلات داخلية لرؤساء الوحدات المحلية بمركز ومدينة الرياض، ويأتى هذا فى إطار حرص المحافظ بالارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري للنهوض بمنظومة العمل المحلى وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واوضح المتحدث الرسمى للمحافظة، ان الحركة شملت ندب هانى عبد الجميل منصور، نائب رئيس مركز ومدينة الرياض، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة قلين لشئون المدينة، كما شملت ايضاً ندب كلاً من محمد زكريا محى الدين، رئيس قرية بقلولة، للعمل رئيساً لقرية الفيروز.

وكما ضمت الحركة فاطمة احمد حامد، رئيس قرية ابو ريا، للعمل رئيساً لقرية الضبعة، و عبد الجواد عوض عبد اللطيف، رئيس قرية الحصفة، للعمل رئيساً لقرية الرصيف، و عمرو السيد زين الدين، رئيس قرية الضبعة، للعمل رئيساً لقرية بقلولة.

كما تم ندب أحمد محمد بسيونى، رئيس قرية المجد 55، للعمل رئيساً لقرية ابو ريا، و ايمان حسنى شمس الدين، رئيس قرية ابو مصطفى، للعمل رئيساً لقرية الوزارية، و علاء شهدى اسماعيل، رئيس قرية الفيروز، للعمل رئيساً لقرية الحصفة.

وسوريا عبد الله عبد المطلب، رئيس قرية الرصيف، للعمل رئيساً لقرية ابو مصطفى، و جيهان عبد الحميد حسن، رئيس قرية الوزارية، للعمل رئيساً لقرية المجد 55.

وأكد محافظ  كفر الشيخ، أن الحركة جاءت عقب التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن ونوابهم خلال الفترة السابقة مع الدفع بعناصر شابة جديدة قادرة على تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً إياهم بالعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأي مخالفات بشكل حاسم وفوري ومتابعة ملفات التصالح والتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف.

الرياض كفر الشيخ تنقلات وحدات رؤساء

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