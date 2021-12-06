الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. سكرتير مساعد أسيوط تتفقد أعمال الرصف في حي غرب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدت المهندس فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة  أسيوط، أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق حي غرب من بينها شارع البركة، وعدد من الشوارع بمنطقة المعلمين للوقوف على معدلات التنفيذ والاطمئنان على سير العمل وفقاً للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية، ورافقها خلال الجولة أحمد ثابت نائب رئيس حي غرب ، والمهندس أسامة محمد مدير مشروع و وحدة الرصف بالمحافظة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض والمساهمة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفر حياة كريمة لهم تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة. 

السكرتير المساعد تتفقد الرصف بحي غرب (9)
الجولة

وأوضحت السكرتير المساعد أن أعمال الرصف جاري تنفيذها وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً، ووفقاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مضيفة أن الخطة تعتبر أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، وتم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات مؤكدة على استمرار الجولات والمتابعة لتلك الأعمال للاطمئنان على جودة الأعمال التى يجرى تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.

السكرتير المساعد تتفقد الرصف بحي غرب (7)
الجولة

و كان محافظ أسيوط،  قد أكد على ضرورة المرور الدوري والميداني على المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة في كافة القطاعات للتأكد من تنفيذها بالشكل المناسب ووفقاً للمواصفات والمعايير الموضوعة في هذا الشأن.

السكرتير المساعد تتفقد الرصف بحي غرب (6)
الجولة

وأوضح محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ سواء على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية لمختلف مواقع العمل بالقرى والمراكز أو من خلال التقارير واللقاءات الدورية، بقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء الذين تم تكليفهم بمتابعة معدلات التنفيذ والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ والانتهاء منها في المواعيد المقررة مسبقاً.

السكرتير المساعد تتفقد الرصف بحي غرب (4)
الجولة
اسيوط محافظة مشروعات استثمارات محافظ أسيوط تذليل العقبات رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية السكرتير المساعد مبادرة حياة كريمة التنمية المستدامة اللواء عصام سعد الخطة الاستثمارية جذب الاستثمارات

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وائل لطفي

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