ضمن «حياة كريمة».. سكرتير مساعد أسيوط تتفقد أعمال الرصف في حي غرب

تفقدت المهندس فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق حي غرب من بينها شارع البركة، وعدد من الشوارع بمنطقة المعلمين للوقوف على معدلات التنفيذ والاطمئنان على سير العمل وفقاً للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية، ورافقها خلال الجولة أحمد ثابت نائب رئيس حي غرب ، والمهندس أسامة محمد مدير مشروع و وحدة الرصف بالمحافظة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض والمساهمة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفر حياة كريمة لهم تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

الجولة

وأوضحت السكرتير المساعد أن أعمال الرصف جاري تنفيذها وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً، ووفقاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مضيفة أن الخطة تعتبر أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، وتم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات مؤكدة على استمرار الجولات والمتابعة لتلك الأعمال للاطمئنان على جودة الأعمال التى يجرى تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.

الجولة

و كان محافظ أسيوط، قد أكد على ضرورة المرور الدوري والميداني على المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة في كافة القطاعات للتأكد من تنفيذها بالشكل المناسب ووفقاً للمواصفات والمعايير الموضوعة في هذا الشأن.

الجولة

وأوضح محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ سواء على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية لمختلف مواقع العمل بالقرى والمراكز أو من خلال التقارير واللقاءات الدورية، بقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء الذين تم تكليفهم بمتابعة معدلات التنفيذ والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ والانتهاء منها في المواعيد المقررة مسبقاً.