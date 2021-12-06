60 طالبًا من بجامعة سوهاج يشاركون في ورشة «لقاء الابتكار»

نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة إنجاز مصر، ورشة عمل أون لاين بعنوان "لقاء الابتكار".

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن الورشة تأتي ضمن فعاليات مبادرة "ابتكر وحقق حلمك"، وقد تم تنفيذها لطلاب الجامعة على تطبيق "zoom".

وأضاف "عبدالخالق"، أن الهدف من الورشة هو نشر ثقافة الإبداع وتعزيز مهارة التفكير النقدي لدى الطلاب، بالإضافة إلى زيادة قدرتهم على التفكير المبدع خارج الأطر التقليدية، وذلك من أجل تأهيلهم لمواجهة سوق العمل وشغل المناصب الريادية في عالم ريادة الأعمال، موضحًا أن المبادرة سيتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى تدريب أون لاين، بعدها يتم تصعيد مجموعة من الطلاب المتميزين، ستختارهم الوزارة للمشاركة في المرحلة الثانية.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الوزارة قد أطلقت مبادرة "ابتكر وحقق حلمك"، ليتم تنفيذها على مرحلتين، حيث نظمت الجامعة ورشة عمل المرحلة الأولى بمشاركة ٦٠ طالب وطالبة من مختلف الكليات، لافتًا إلى أن الجامعة تتبنى هذه المبادرات تحقيقاََ لدورها المجتمعي في تأهيل الطلاب لسوق العمل واكتشاف مواهبهم ومؤهلاتهم التي تميزهم، ودعمهم في بحثهم عن المجالات المناسبة لقدراتهم.

وأوضح هاني بديوي مدير النشاط العلمي، أنه في المرحلة الثانية للمبادرة سيتم تنظيم معسكر للمتميزين ليمثلوا اسم الجامعة، وسيقام بإحدى المدن الشبابية بمدينة الإسكندرية.

فيما تشارك جامعة سوهاج في فعاليات اللقاء الرياضي الخامس للفتاة الجامعية ( أولمبياد الفتاة الجامعية ) للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة "، والذي يقام خلال الفترة من ٥ حتي ٩ ديسمبر الجاري بمحافظة الأقصر، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المشروع القومي للياقة البدنية وحرص وزارة الشباب والرياضة على رفع مستوى اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات المصرية وبصفة خاصة في أقاليم مصر والوجه القبلي.