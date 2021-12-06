لجلسة 2 يناير.. تأجيل محاكمة 3 متهمين فى خلية داعش الجيزة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش الجيزة"، لجلسة 2 يناير.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأن تولى قيادة وإدارة خلية الجماعة المسماة داعش.

كما جاء فى أمر الإحالة أن المتهم الثانى انضم لجماعة إرهابية بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمه بأغراضها، والمتهمون جميعا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت.