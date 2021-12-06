الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ممثل نقابة المحامين بجلسة الشيوخ: لم تُخصص أرض لأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد إبراهيم سعودي، ممثل نقابة المحامين بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن ما ذكره الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تخصيص قطعة أرض لأكاديمية المحاماة غير صحيح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية  المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

وأكد أنه لم يحدث أن تم تخصيص أرض للأكاديمية والأرض التي تحدث عنها النائب سامح عاشور، هي أرض لمركز طبي.

وأشار إلى أن قطعة الأرض التي يتم الحديث عنها مخصصة منذ عهد النقيب الأسبق، حمدي خليفة، وكانت مشروع سكني متضمنا مركزا تجاريا، إلا أنه تعثر هذا المشروع منذ 2009 حتى 2021.

ووجه الشكر لكل أعضاء مجلس الشيوخ، الذين تحدثوا بشأن هذه القضية، وبينهم النائب سامح عاشور، وهو الأمر الذي سيعمل على إزالة المعوقات الخاصة بإنشاء الأكاديمية.

وأشار إلى أن ما جاء في الاقتراح برغبة يمثل "تبسيط مخل للأمر"، موضحًا أن إشكاليات إنشاء أكاديمية المحاماة تتمثل في غياب البنيان التشريعي واللائحي للأكاديمية، فضلًا عن غياب البيان العقاري للأكاديمية.

وطالب ممثل نقابة المحامين، بضرورة إعادة الاقتراح برغبة إلى اللجنة لإعادة دراسته والحوار المجتمعي النقابي.

من جانبه عقب سامح عاشور، صاحب الاقتراح برغبة، أنه تم بالفعل دعوة نقابة المحامين للحضور، مشيرًا إلى أن ممثل النقابة اليوم ليس عضوا بمجلس الإدارة وليس له صفة داخل مجلس النقابة.

إبراهيم سعودي نقابة المحامين الجلسة العامة النائب سامح عاشور المحاماة أكاديمية المحاماة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

مداهمة حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات وضبط 3 أطنان بانجو بأسيوط

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

حقيقة إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد

«رياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

سفاح الإسماعيلية يُقبّل قدم والدته.. والأم: «ينجيك ربنا يا ضنايا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا فى وضع مالى صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا