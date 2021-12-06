موديرنا: لا توجد معلومات حتى الآن عن مدى مقاومة اللقاحات الحالية لـ«أوميكرون»

أكد النائب الأول لرئيس شركة "موديرنا" للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية "راندال هاير" ، أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن مدى مقاومة اللقاحات الحالية للسلالة المتغيرة "أوميكرون"، حيث أن تلك السلالة تعد أكثر قابلية للعدوى من السلالات السابقة من فيروس كورونا المستجد.

وقال "راندال هاير"- في حوار له مع وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) اليوم الاثنين - إن شركة موديرنا تجهز ثلاث استراتيجيات لمواجهة السلالة المتغيرة "أوميكرون"، مشيرا إلى أن تحول الفيروس إلى مرض متوطن أمر ممكن بالتأكيد.

وأضاف أنه في إطار الاستراتيجية الأولى، أكملت شركة "موديرنا" دراسة متعلقة بسلامة إعطاء جرعة عالية من لقاحات "mRNA" لتعزيز المناعة ضد الفيروس، موضحا أن الاستراتيجية الثانية تدرس اثنين من اللقاحات المرشحة للجرعات المعززة، التي صُممت للتصدي للطفرات التي ظهرت في السلالة "أوميكرون" ، وتتمثل الاستراتيجية الثالثة في تطوير لقاحات أخرى مصممة خصيصا للسلالة الجديدة يمكن إعطاؤها كجرعة معززة بعد تلقي التطعيم بالكامل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية سلالة "أوميكرون" على أنها "سلالة متغيرة مثيرة للقلق"، وتشكل خطرا عالميا مرتفعًا للغاية مع احتمالية عالية لتفشي العدوى، مقارنة بالسلالات السابقة.

فيما قال رئيس شركة موديرنا، إن شركته تملك القدرة على إجراء الاختبارات وإعداد جرعة معززة من لقاحات كورونا تستهدف المتحور أوميكرون، للحصول على ترخيص الاستخدام في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن في مارس.

وأعرب ستيفن هوج عن اعتقاده بأن الجرعات المعززة التي تحمل جينات تستهدف بدقة وبشكل محدد طفرات النسخة الجديدة هي أسرع وسيلة لمعالجة أي انخفاض متوقع في فاعلية اللقاحات الموجودة، مضيفًا "لقد أطلقنا البرنامج بالفعل".

وتعمل الشركة أيضا على تطوير لقاح بكفاءة كافية للحماية من أربع نسخ متحورة من الفيروس بما فيها أوميكرون.

وقال إن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق بضعة أشهر أخرى.