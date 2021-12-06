الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

دنيا سمير غانم: شرفت بالغناء أمام الرئيس السيسى

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عن سعادتها بالغناء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف".
وقالت "دنيا"، عبر حسابها الشخصي على "الفيس بوك": شرفت النهاردة بالغناء أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف".

وأضافت: "سعدت وتشرفت بكلام الرئيس السيسي ليا جدًا، وبنظرته اللي كلها أبوة"، وتابعت: "أحب أشكر الجمهور العظيم اللي دايمًا بيشجعني وشفت في عيونهم وفي ردود أفعالهم فرحتهم بوجودي في الحدث الهادف مع الملائكة اللي كانوا سببًا في ثقتي بنفسي النهاردة، وبإحساسهم الصادق في تعبيرهم عن حبهم ليا، والحمد لله إن فيه حد مهتم بيهم وبيفكر فيهم وفي احتياجاتهم".

وقالت "دنيا": "وبشكر كل الزملاء والأساتذة اللي اتشرفت إني كنت موجودة معاهم في نفس الحفلة، وعلى رأسهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والأستاذ أشرف عبد الباقي، سعيدة جدًا إني بدأت يومي بتشجيعهم وحرصهم أنهم يطمئنوا عليا قبل ما أطلع و كمان زملائي الأعزاء مصطفي شعبان ويوسف الشريف، والمذيعين شريف مدكور وإيمان الحصري اللذين مرًا بظروف صعبة واستطاعا أن يتخطاها بكل قوة وثبات بفضل ربنا ورحمته، وكنت مبسوطة، وحسيت قد إيه أغلب الموجودين مننا كان عندهم تحديات في حياتهم زي الملائكة اللي استمدينا قوتنا منهم النهاردة ومن أهلهم الأبطال".

وتابعت: "كما أشكر كل القائمين علي الاحتفال، وفخورة جدًا بأخويا هشام جمال؛ لإنه اشتغل وتعب من قلبه في إخراج الحفلة والأغاني، واختيار الأصوات اللي دخلت قلوبنا كلنا، وعن نفسي بشكره على أغنيتي "بلادي اسلمي" كلمات الشاعر الموهوب محمد إبراهيم، وألحان العبقري المتنوع هشام جمال".

وخطفت النجمة، دنيا سمير غانم، إليها الأنظار بفستان أبيض اللون، ذي أكمام فضفاضة، وتفصيلة بسيطة وأنيقة، وجعلت شعرها بستايل "وايفي" ولم تتكلف في وضع المكياج، لتبدو وكأنها طبيعية.

لقاء السيسي يوسف عبدالفتاح السيسي جمهور فيس بوك الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح مصطفى شعبان موسيقار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

«النيابة»: التعرف على 5 متهمين باحتجاز شخص لوجود خلاف مالية بالمطرية

ديانا هشام: دورى مفاجأة فى «أبوالعروسة 3»

ضبط 15 ألف عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالغربية

«شعيب»: مطروح أولى المحافظات فى محاربة الغلاء

بعد تصريحات محمد صلاح.. الإفتاء: شرب الخمر محرم بالكتاب والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى