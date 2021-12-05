الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«القاهرة السينمائى» يختتم فعالياته بتكريم المنتج الأمريكى لورانس بيندر

المنتج الأمريكي
المنتج الأمريكي لورانس بيندر

اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فعاليات دورته 43، مساء اليوم الأحد، بدار الأوبرا المصرية، بتكريم المنتج الأمريكي لورانس بيندر.

وقام محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بتسلم "بيندر" التكريم، بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام.

كان لورانس بيندر، المرشح مرتين  لجائزة الأوسكار، قد شارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال تقديم محاضرة ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، وأدارها المخرج هاني أبو أسعد

يشار إلى أن الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الأحد، شهدت عرض أكثر من 100 فيلم من 63 دولة، من بينها 27 فيلما ضمن العروض العالمية الأولى، و7 أفلام ضمن العروض الدولية، و48 عرضا لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و14 عرضا أول في الدول العربية وشمال أفريقيا، و9 عروض جالا "السجادة الحمراء".

كما شهد حفل افتتاح المهرجان تكريم النجمة الكبيرة نيللي، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتكريم النجم كريم عبد العزيز، بجائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرا لمسيرته المهنية.

فيما تم عقد العديد من الندوات والحلقات النقاشية ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، من بينها ندوات المكرمين.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

وانطلقت فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 5 ديسمبر، وشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما كرم المهرجان أيضًا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرًا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـ Time، وكرم المهرجان أيضًا المخرج الفرنسي تيري فيرومو، مدير مهرجان «كان السينمائي».

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