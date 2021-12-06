موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير وأسعار الدخول للمواطنين والأجانب

يعتبر الحدث الأضخم الذى ينتظره العالم من مصر خلال العام الجديد هو افتتاح المتحف المصري الكبير لرؤية ما يضمه من مقتنيات أثرية وتحف وقطع أثرية متميزة، فلم يخل محفل أو مؤتمر دولي إلا أن يكون أول سؤال يوجه الى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار من وكالات الأنباء الأجنبية عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

موعد افتتاح المصرى الكبير 2022

لم يتم حتى الآن الكشف عن أى شهر سيتم فيه الإفتتاح في العام الجديد لكن نظرا إلى الترتيبات التي تصاحب افتتاح المتحف المصري الكبير بدعوة رؤساء دول العالم، كما أن عام 2022 سيكون عاما مميزا لمصر حيث سيتم إقامة عدد من المشاريع الأثرية فسيشهد مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون وكذلك مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 2022

ستبلغ أسعار دخول المتحف المصري الكبير ٦٠ جنيها للمصريين و ٥٠٠ جنيها للأجانب للتذكرة الشاملة وتشمل زيارة القاعات الرئيسية للمتحف وقاعة الملك توت عنخ أمون، و٥٠ جنيها للمصريين و ٤٠٠ جنيها للأجانب لزيارة قاعة الملك توت عنخ أمون فقط و٣٠ جنيها للمصريين و ٢٠٠ جنيها للأجانب لزيارة القاعات الرئيسية فقط و ٥٠ جنيها للمصريين و ٦٠ جنيها للأجانب لزيارة المسلة المعلقة، علي أن تكون سعر تذاكر دخول المتحف للطلاب المصريين ٣٠ جنيها و تذكرة دخول المسلة المعلقة ٤٠ جنيها، و سيُمنح الطالب الأجنبي تخفيض ٥٠% علي أسعار دخول المتحف والمسلة للزائر الأجنبي.

محتويات المتحف المصرى الكبير 2022

المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف مخصص لعرض حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة كما أنه سيعرض لأول مرة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة، وأنه لن يكون متحفا لعرض القطع الأثرية فقط بل صرحا ثقافياً وتعليميا وترفيهيا.

وقد وصل الى المتحف المصرى الكبير مؤخرا ٥٢ قطعة أثرية ضخمة من الآثار الثقيلة التي سيتم عرضها داخل قاعات العرض الرئيسية بالمتحف، من أهمها مجموعة من التماثيل تصور الملك سنوسرت الأول في الوضع الأوزيري و تابوت من الحجر الجيري لشخص يدعي أحمس بن بسماتيك والذي عثر عليه في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا بالإضافة الي تابوت مصنوع من الألباستر للملكة حتب حرس من عصر الدولة القديمة وتمثال من الجرانيت الوردي للإله سرابيس.

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بالإضافة إلى ١٦ قطعة خاصة بكنوز الملك الشاب توت عنخ آمون تتكون من مجموعة متميزة من الأواني المصنوعة من الألباستر و التي يتم الآن تثبيتها داخل الفتارين الخاصة بها بقاعة الملك توت عنخ آمون.