«مستقبل وطن» يطلق مسابقة أوائل الطلبة بالمنوفية

تنطلق المرحلة الأولى من مسابقة أوائل الطلبة، غدًا الاثنين، بمدارس المنوفية بالتوازي.

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين وزارة التعليم وحزب مستقبل وطن، بهدف إحياء المسابقات الثقافية للنشء وحث الطلاب على بذل الجهد في مجالات العلوم والثقافة وتقوية روح التنافس والولاء، ويشارك فيها طلبة وطالبات المراحل النهائية من المدارس (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، إضافة إلى طلاب مراحل التعليم الجامعى ومن المقرر أن تستمر التصفيات حتى 25 مارس 2022.

من جانبها، عقدت مديرية تعليم المنوفية اجتماعًا لمديري عموم ومديري الإدارات التعليمية العشر بنطاق المحافظة، وخلال الاجتماع وجه هاني عنتر، مدير المديرية بضرورة قيام الإدارات التعليمية بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن لتنفيذ مسابقة أوائل الطلبة طبقا للشروط الواردة من الوزارة والتنبيه على المدارس بعرض معلومات عن المشروعات القومية.

وشهدت مقار مديريات التربية والتعليم نشاطًا مكثفا على مدار الشهر الماضي وكذا مقرات حزب مستقبل وطن بالمنوفية لوضع اللمسات الأولى لانطلاق مسابقة "أوائل الطلبة" التي ستقام تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

أوضح الدكتور أسامة مدني، أمين التعليم والبحث العلمي، أن شروط المسابقة ولائحتها واختيار الطلاب تم بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم قبيل بدء تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة.