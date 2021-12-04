أطباء الوحدات الصحية المطورة ضمن «حياة كريمة»: توفير أحدث الأجهزة

وضعت مبادرة «حياة كريمة» القطاع الصحى ضمن أولوياتها، حيث عملت طوال الفترة الماضية على إنشاء العديد من المستشفيات الجديدة وتطوير الوحدات الصحية وتوفير خدمات طبية لائقة، خاصة فى الأماكن النائية لترفع عن المواطنين أعباء الانتقال للمدن لتلقى الخدمات.

وزودت «حياة كريمة» الوحدات الصحية بالمنوفية بالأجهزة الطبية الحديثة، لمساعدة الفرق الطبية على تقديم خدمة مميزة للمواطنين، علاوة على تجديد وحدات الإسعاف والطوارئ فى المستشفى، إلى جانب إطلاق القوافل الطبية المتعددة التى أسهمت فى علاج الكثير من أبناء القرى.

فى السطور التالية، يتحدث عدد من الأطباء العاملين فى الوحدات الصحية، التى طورتها المبادرة الرئاسية، لـ«الدستور»، حول أعمال التطوير وكيف رفعت المبادرة مستوى الخدمات الصحية وغيرها من التفاصيل.

المنوفية: افتتاح وحدة الإسعاف الجديدة بـ«رملة الأنجب» قريبًا

كشف محمد عباسى، رئيس الوحدة المحلية بقرية رملة الأنجب بمركز أشمون، عن انتهاء بناء وحدة الإسعاف الجديدة فى القرية بنسبة ٥٠٪، على أن يتم افتتاحها قريبًا لتوفير خدمات صحية لائقة للأهالى.

وقال «عباسى» إن عمليات بناء وحدات الإسعاف فى المنوفية مستمرة، فى إطار حرص جميع القائمين على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير جميع المرافق، الأمر الذى يساعد فى توفير الخدمات للمواطن بشكل أفضل.

وأضاف أن تطوير وحدة الإسعاف كان المطلب الأول لأهالى القرية، الذين أشاروا خلال حديثهم من فريق الرصد الميدانى إلى أنهم تقدموا بطلبات كثيرة لتطوير الوحدة.

فرق مدربة لإنقاذ مصابى الحوادث بشكل سريع

قال محمد سيد أحمد، طبيب بإدارة أشمون الصحية، إن الرئيس السيسى يهدى المصريين هدية غير مسبوقة، حيث يوفر لهم الحماية السريعة والطارئة ضد أى مرض يهدد صحتهم، مشيدًا بـ«حياة كريمة» التى لا يقتصر دورها على تطوير البنى التحتية، وإنما إقامة مشروع نهضوى كامل، يستهدف تغيير شكل مصر للأفضل.

وأضاف أنه يتابع يوميًا ما يتم إنجازه فى نقاط الإسعاف التى كانت تفتقر للكثير من اللوازم، إذ كان أغلبها متهالكًا والمعدات الطبية والعلاجية المتوافرة بها فى حالة يرثى لها.

ولفت إلى أنه حينما توجد أى حالات طارئة يتم إرسال فريق إنقاذ مدرب وتوصيل المريض أو مصاب الحادث إلى أقرب وحدة لعلاجه.

الدقهلية: تأهيل غرف الحجز ووحدات الكشف والأشعة والتحاليل

أكدت الطبيبة سلوى جبر، مديرة الإدارة الصحية بإحدى قرى مركز شربين، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بذلت مجهودًا كبيرًا فى تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بعدما عملت على إحلال وتجديد المبانى وهيكلة شبكات الكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب، مع تطوير غرف الحجز ووحدات الكشف الطبى والأشعة والتحاليل.

وقالت: «المبادرة الرئاسية مكّنت الوحدات الصحية من تقديم خدمات متميزة، وتم توفير كل التخصصات الطبية بها، مع تجهيز العيادات بأحدث الأجهزة المتطورة التى تسهل عمليات الكشف والتشخيص». ولفتت إلى توفير٧ أجهزة غسيل كلوى لمركز الكلى بقرية «كفر الترعة الجديدة»، الذى تم تجديده ليقدم الخدمة الطبية لعدد أكبر من المرضى، علاوة على إدخال الوحدات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

قوافل لعلاج مرضى القلب والعيون بطريقة منتظمة

ذكر خالد منير، طبيب بالوحدة الصحية المطورة بقرية الضهرية بمركز شربين، أن المبادرة الرئاسية قدمت الكثير من المساعدات والخدمات التى أسهمت فى الارتقاء بالحالة الصحية للمرضى داخل القرية.

وأضاف: «مساعدات المبادرة الرئاسية أسهمت فى تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات العامة، علاوة على تنظيم القوافل الطبية التى تجوب القرى، وتقدم خدمات علاجية متكاملة». وأوضح أنه يجرى إطلاق القوافل الطبية مرتين شهريًا تقريبًا، وهناك قوافل أخرى متخصصة فى علاج أمراض القلب والعيون يجرى تسييرها بطريقة منتظمة لخدمة الأهالى فى القرى النائية.

وتابع: «المبادرة الرئاسية عملت على توفير جميع التخصصات الطبية فى الوحدات الصحية لعلاج جميع الأمراض والأوبئة، وطورت المبانى، وغرف الإقامة.