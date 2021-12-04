ماذا حققت «حياة كريمة» من إنجازات منذ 2019؟.. «التخطيط» تجيب

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم محطات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، منذ إطلاق المرحلة التمهيدية التى بدأت فى يوليو 2019، وفيما يلى نستعرض أبرز المحطات:

بدأت المرحلة التمهيدية فى يوليو 2019 واستهدفت 375 قرية بإجمالي عدد مستفيدين 4.7 مليون مواطن.

تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية.

تنفيذ 258 قافلة طبية و1352 عملية جراحية.

تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 127مدرسة، تشمل 2311 فصل دراسي، ومحو أمية 3 آلاف مواطن.

إنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفية، و1675 وصلة مياه للمنازل.

تم تركيب 706 خزان صرف صحي منزلي، و1680 وصلة صرف صحي منزلي.

أسفرت المشروعات عن توفير 123ألف فرصة عمل من خلال إتاحة قروض بنحو 844 مليون جنيه.

الانتهاء من رفع كفاءة 11.6 ألف منزل.

رصف طرق بأطوال 170 كم، وإنشاء وتطوير 26 مركز شباب وملعب خماسي، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة.

خفض معدل الفقر بحوالي 11 نقطة مئوية في قرى المرحلة التمهيدية من "حياة كريمة".

بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة منذ بداية العام الجاري في 52 مركزًا، فى 1400 قرية بتكلفة تتجاوز 260 مليار جنيه.

ومن أهم المستهدفات انشاء فصول دراسية بعدد 10.8 ألف فصل، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف وتوريد 800 سيارة إسعاف، توفير عيادة متنقلة بعدد 510 عيادة.

كما تستهدف إنشاء وتطوير وحدات رعاية صحية بعدد 1250 وحدة، تطوير 22 مستشفى تأمين صحي، وتطوير 782 مركز شباب وملاعب رياضية، تحسين معدل تغطية الصرف الصحي بنسبة 60%.

من المقرر الإنتهاء من تطوير 4700 قرية تغطى 60 مليون نسمة خلال 3 سنوات، بتكلفة 800 مليار جنيه

يرصد جهاز الإحصاء حجم الإنجاز المتحقق في جميع قرى المرحلة الأولى بنهاية شهر ديسمبر الجاري.