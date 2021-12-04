قصر ثقافة سوهاج يحتفل بإنجازات «حياة كريمة» (صور)

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافي، اليوم السبت، عددٍ من الفعاليات الثقافية والفنية، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، ومدير عام فرع ثقافة سوهاج، حفل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمسرح الروماني.





وبدأت فقرات الحفل بالسلام الجمهوري، تلاها عرض مصور عن مشروعات "حياة كريمة" بسوهاج، ثم محاضرة بعنوان

"الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشروعات حياة كريمة"، والتي ألقاها الدكتور محمود شوكي أستاذ الإقتصاد بجامعة سوهاج ، بجانب عرض فيلم تسجيلي قصير عن مبادرة "حياة كريمة " منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدشينها، ونبذه عن أبرز المشروعات بالقطاعات والأعمال الجارية والمشروعات التي تم الانتهاء منها، تضمن الحفل أيضا عدد من الفقرات الفنية لقصر ثقافة سوهاج، قدمها فرقة سوهاج للفنون الشعبية، واختتم الحفل بفقرة من الأغاني الوطنية قدمتها فرقة سوهاج للموسيقى العربية، وذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأهالي وشباب المحافظة .

وفي سياق متصل، نظم بيت ثقافة جرجا مسابقة فنية بين الرواد لرسم الطبيعة الصامتة، واختيار أجمل الرسومات وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين، كما عقد قصر ثقافة طهطا ندوة ثقافية بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية" حاضرها يوسف عبدالحميد، وتحدث عن خطورة هذه الألعاب التي قد تصيب الطفل بأمراض التوحد، بجانب ورشة عمل بين الطالبات وتكريم الفائزين .

كما نظم قصر ثقافة الطفل بسوهاج يوم ترفيهي تضمن عروض سينما أطفال وورش فنية متنوعة، وعروض مسرح عرايس وعروض وسائل تعليمية لتعليم السلوك الصحيح ، وأقام قصر ثقافة المنشأة محاضرة عن توعية الشباب من الفكر المتطرف والإرهاب حاضرها رجب عبداللاه.