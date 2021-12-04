السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصر ثقافة سوهاج يحتفل بإنجازات «حياة كريمة» (صور)

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافي، اليوم السبت، عددٍ من الفعاليات الثقافية والفنية، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، ومدير عام فرع ثقافة سوهاج، حفل المبادرة الرئاسية حياة كريمة  بالمسرح الروماني.

IMG-20211204-WA0046


 
وبدأت فقرات الحفل بالسلام الجمهوري، تلاها عرض مصور عن مشروعات "حياة كريمة" بسوهاج، ثم محاضرة بعنوان
"الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشروعات حياة كريمة"، والتي ألقاها الدكتور محمود شوكي أستاذ الإقتصاد بجامعة سوهاج ، بجانب عرض فيلم تسجيلي قصير عن مبادرة "حياة كريمة " منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدشينها، ونبذه عن أبرز المشروعات بالقطاعات والأعمال الجارية والمشروعات التي تم الانتهاء منها، تضمن الحفل أيضا عدد من الفقرات الفنية لقصر ثقافة سوهاج، قدمها  فرقة سوهاج للفنون الشعبية، واختتم الحفل بفقرة من الأغاني الوطنية قدمتها فرقة سوهاج للموسيقى العربية، وذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأهالي وشباب المحافظة .

IMG-20211204-WA0043

وفي سياق متصل، نظم بيت ثقافة جرجا مسابقة فنية بين الرواد  لرسم الطبيعة الصامتة، واختيار أجمل الرسومات وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين، كما عقد قصر ثقافة طهطا ندوة ثقافية بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية" حاضرها يوسف عبدالحميد، وتحدث عن خطورة هذه الألعاب التي قد تصيب الطفل بأمراض التوحد، بجانب ورشة عمل بين الطالبات وتكريم الفائزين .

IMG-20211204-WA0041

كما نظم قصر ثقافة الطفل بسوهاج يوم ترفيهي تضمن عروض سينما أطفال وورش فنية متنوعة، وعروض مسرح عرايس وعروض وسائل تعليمية لتعليم السلوك الصحيح ، وأقام قصر ثقافة المنشأة محاضرة عن توعية الشباب من الفكر المتطرف والإرهاب حاضرها رجب عبداللاه.

إقليم جنوب الصعيد الثقافى أهداف مبادرة حياة كريمة بقري حياة كريمة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الباز: حضور السيسي كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية تأكيد لشفافية الاختيار

الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بالعيد الخمسين: «علاقاتنا تشهد مزيدا من القوة والمتانة»

سيد الباز: السادات سرّب شائعة إصابته بالسرطان قبل حرب أكتوبر

أطباء الوحدات الصحية المطورة ضمن «حياة كريمة»: توفير أحدث الأجهزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال