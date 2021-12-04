اعتمادات إضافية لمشروعات «حياة كريمة».. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم السبت، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية.

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد مبلغ 273 مليون جنيه، كتعزيز إضافي لاستكمال تنفيذ مشروعات المرحلة التمهيدية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، التي بدأت من يوليو 2019، واستهدفت 375 قرية فقيرة، بإجمالي عدد مستفيدين 4.7 مليون مواطن.

https://www.dostor.org/3645687

يقيم الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وجمعية المهندسين الكويتية المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر للإتحاد يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 بمقر جامعة الدول العربية ويوم الخميس 9 ديسمبر 2021 بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الكشفي العربي تحت عنوان: تكامل المؤسسات العلمية في بناء وتطوير المجتمعات بالدول العربية.

https://www.dostor.org/3645726



التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دانيلا فيزيفا وزيرة الاقتصاد البلغارية، لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين دولتي مصر وبلغاريا.

https://www.dostor.org/3645795

بعد توقف دام 7 سنوات ينفذ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، أول مسح ديموجرافى بجهد وتمويل وطنى بالكامل، تمهيدًا لإعلان الخريطة الصحية للأسر المصرية بحلول شهر أبريل المقبل 2022.

https://www.dostor.org/3646135



أكد عبدالحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر من بين أفضل دول العالم فى تحقيق معدلات متراجعة من البطالة رغم تداعيات جائحة كورونا نظرًا لعدم اتخاذها قرار بالإغلاق التام وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توسعها فى تنفيذ المشروعات القومية بمختلف محافظات الجهمورية ما أسهم فى إتاحة عدد كبير من فرص العمل، موضحا أن أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 0.2% من 7.3% خلال الربع الثانى من عام 2021 لـ7.5% خلال الربع الثالث من العام نفسه تعد زيادة طفيفة وطبيعية نظرًا لتزامنها مع انضمام دفعة جديدة من الخريجين إلى سوق العمل.

https://www.dostor.org/3646156