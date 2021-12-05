الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أحد أبطال ذوى الهمم: كنت أتمنى ألا ينتهى اليوم لسعادتى بحضور الرئيس السيسى

عبد الرحمن
عبد الرحمن

علق عبدالرحمن أشرف أحد أبطال ذوي الهمم، على احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: “شعرت بارتياح كبير وسعادة لحديث الرئيس معي، وكنت أتمنى أن لا ينتهي اليوم لوجود مع الرئيس”.

وأضاف أنه وجه سؤال إلى الرئيس السيسي خلال فقرة “أسأل الرئيس” عن أهم المشروعات التى تلعب دورا هاما فى مصر.

وتمنى عبد الرحمن أشرف الطالب في الصف الثاني الثانوي بأن يلتحق بكلية الألسن والعمل بالترجمة، أو التمثيل حتى يصبح ممثلا مشهورا لأنه يحب الفن كثيرا ويشارك بصفة مستمرة فى المسرحيات والأفلام القصيرة.

يذكر أن عبد الرحمن أشرف أحد أصحاب الهمم بطل فى السباحة ويبلغ من العمر 17 عاما.

احتفالية قادرون باختلاف الصف الثاني الثانوي الرئيس عبد الفتاح السيس اهم المشروعات الرئيس عبد الفتاح قادرون باختلاف

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وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

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