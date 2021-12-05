أحد أبطال ذوى الهمم: كنت أتمنى ألا ينتهى اليوم لسعادتى بحضور الرئيس السيسى

علق عبدالرحمن أشرف أحد أبطال ذوي الهمم، على احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: “شعرت بارتياح كبير وسعادة لحديث الرئيس معي، وكنت أتمنى أن لا ينتهي اليوم لوجود مع الرئيس”.

وأضاف أنه وجه سؤال إلى الرئيس السيسي خلال فقرة “أسأل الرئيس” عن أهم المشروعات التى تلعب دورا هاما فى مصر.

وتمنى عبد الرحمن أشرف الطالب في الصف الثاني الثانوي بأن يلتحق بكلية الألسن والعمل بالترجمة، أو التمثيل حتى يصبح ممثلا مشهورا لأنه يحب الفن كثيرا ويشارك بصفة مستمرة فى المسرحيات والأفلام القصيرة.

يذكر أن عبد الرحمن أشرف أحد أصحاب الهمم بطل فى السباحة ويبلغ من العمر 17 عاما.