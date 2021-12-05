ضبط محاولتي تهريب هواتف محمولة ومستلزمات الشيش الإلكترونية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة ومستلزمات الشيش الإلكترونية.

المحاولة الأولي وكانت بالإدارة الثالثة برئاسة محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف وليد احمد صبري رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب يحمل جنسية عربية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمد زغلول احمد مأمور الجمرك فتلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون تليفونات محموله .

وكلف أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول أحمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 20 تليفون محمول داخل حقائب الراكب وداخل الجاكيت الذي يرتديه.

أما المحاولة الثانية فكانت بالإدارة الثانية برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبى أيضا استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كمية كبيرة من العبوات المتماثلة

وكلف محمد الهادي احمد مدير الحركة المشرف على الصالة محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 304 عبوة زيت خاصة بالشيش الإلكترونية بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي ضد الراكبين بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .