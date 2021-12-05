لمحات من العصر الصاوي بعد الكشف الأثري العظيم

توصلت البعثة الأثرية الإسبانية العاملة في منطقة آثار البهنسا بالمنيا، برئاسة د.مايته ماسكورت، والدكتور أستر بونس ميلادو، التابعة لجامعة برشلونة إلى الكشف عن مقبرتين متجاورتين ترجعان إلى العصر الصاوي.

وعثرت البعثة عند إحدى هاتين المقبرتين على بقايا رفات لشخصين مجهولين ذوى فم به لسان من الذهب، أما داخل المقبرة فتم العثور على تابوت مصنوع من الحجر الجيري له غطاء على هيئة سيدة، وبجانبه بقايا رفات لشخص غير معروف بعد.

يقدم “الدستور” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن العصر الصاوى وأشهر ملوكه بحسب عالم المصريات الدكتور أحمد سالم.

"فترة الساييت" أو الأسرة الحاكمة 26 من "664-525 ق.م.".

عندما انسحب الآشوريون بعد غزوهم الأخير عام 664 ق.م تركت مصر في أيدي ملوك السايت، على الرغم من أنه في الواقع فقط في عام 656 ق.م تمكن حاكم سايت "بسمتيك الأول" من إعادة سيطرته على المنطقة الجنوبية من البلاد.

على مدى الـ130 عام التالية تمتعت مصر بفوائد حكم أسرة واحدة قوية وهى الأسرة 26 ارتقت الأسرة 26 إلى السلطة من قبل الغزاة الآشوريين، وواجهت عالم لم تعد فيه مصر مهتمة بدورها في سياسة القوة الدولية ولكن مع مجرد بقاءها كأمة.

غير أن التقاليد العريقة والغنية وراءهم عززت الثقافة التي شهدت مرحلة جديدة من التعبير الفني في الآثار الحجرية والتماثيل تحت حكم السايت نمت مصر من تابعة لآشور إلى حليف مستقل، حتى أنه كان هناك أصداء للقوة البائدة للمملكة المصرية الحديثة في الحملات العسكرية سايت في آسيا الصغرى (بعد انهيار الإمبراطورية الآشورية في 612 ق.م وبلاد النوبة.

لتحقيق هذه الأهداف، كان على القدماء المصريين الاعتماد على المرتزقة الأجانب "الكاريان" الذين كانوا من جنوب غرب آسيا الصغرى، تركيا الحديثة، الفينيقيون واليونانيون وعاشت هذه المجموعات العرقية المختلفة في مساكنهم الخاصة في ممفيس العاصمة.

سمح لدول المدن اليونانية أيضًا بإنشاء مستوطنة تجارية في غرب الدلتا والتي كانت مع المستوطنة اليونانية المصرية المختلطة وتعتبر بمثابة قناة مباشرة للتأثيرات الثقافية التي تنتقل من مصر إلى اليونان، واستقر اليونانيون أيضًا في العديد من المناطق الأخرى في الدلتا.

بعد سقوط آشور عام 612 ق.م جاء التهديد الأجنبي الرئيسي لمصر من البابليين، على الرغم من أن بابل قد غزت مصر في عام 568 ق.م خلال حرب أهلية قصيرة، إلا أن الدول شكلت تحالف في عام 547 ق.م ضد التهديد المتزايد لقوة ثالثة وهي الإمبراطورية الفارسية.

احتل الفرس بابل عام 539 ق.م ومصر عام 525 ق.م مما وضع حداً لسلالة السايت والسيطرة المحلية على مصر.



"الفترة الفارسية" أو الأسرة 27 "525-404 ق.م".

تبنى أسياد مصر الفارسيين الجدد اللقب التقليدي للفرعون، لكن على عمس من قبلهم، حكموا كأجانب وليس كمصريين، ولأول مرة في تاريخها لم تعد مصر مستقلة على الرغم من الاعتراف بهم على أنهم سلالة مصرية، حكمت الأسرة 27، من خلال حاكم مقيم، يدعى المرزبان، بمساعدة زعماء محليين محليين.

وأفادت الهيمنة الفارسية مصر في الواقع تحت حكم داريوس الأول الذي بنى المعابد والأشغال العامة، وأصلح النظام القانوني، وعزز الاقتصاد، وقد أدخلت السلالات الفارسية نظام الري بالقنوات من إيران إلى الصحراء الغربية المصرية، مما سمح بتدفق المياه عبر الأنفاق لمسافات طويلة ودون تبخر مانع.

الأسر ال 28-30 "404–343 ق.م".

في عام 404 ق.م، نجح تحالف من هؤلاء الحكام في الإطاحة بالفارسيين، مصر قد حكمها أميرتيوس الثاني من سايس، الذي يعرف تقليديًا بأنه الفرعون الوحيد في الأسرة 28.

ثم انتقلت السيطرة لمدة ٢٠ عامًا إلى الأسرة 29 ، في شرق الدلتا مدينة منديس، وأخيراً إلى الأسرة 30 ، في وسط الدلتا مدينة سيبينيتوس تمكن أول ملوك الأسرة 30 ، نخت أنبو الأول من صد هجوم فارسي بعد فترة وجيزة من توليه العرش.

كانت السنوات المتبقية من حكمه سلمية إلى حد ما وتميزت ببرنامج طموح لبناء المعبد، والذي استمر على نطاق أكبر من قبل نخت أنبو الثاني، تمكن الملك الأخير من صد هجوم فارسي آخر عام 351 ق.م، ولكن في عام 343 ق.م، نجح هجوم ثالث وسقطت مصر مرة أخرى في أيدي الفرس، الذين هزمهم الإسكندر الأكبر عام 332 ق.م.