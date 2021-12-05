البحرين وروسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مستوى التعاون البرلماني الثنائي

وقع مجلس النواب البحريني ومجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز مستوى التعاون البرلماني وتعزيز الإطار التنظيمي للتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل الزيارات وإرساء روابط قوية على مستوى لجان الأطراف ومجموعات الصداقة، وعلى مستوى الأمانات العامة للمجلسين.



وأوضحت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن ذلك جاء على هامش زيارة الوفد البرلماني الروسي رفيع المستوى للبلاد، حيث تم التوقيع بحضور رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبد الله زينل، ورئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي فلنتينا ماتفيينكو.



وأشارت الوكالة إلى أن المذكرة اشتملت على تبادل الطرفين للمعلومات والخبرات والتجارب في إطار العمل البرلماني والتشريعي، ومشاركة الجانبين في الجهود المبذولة لإرساء السلام وتعزيز الأمن الدوليين، والعمل على تيسير عقد المشاورات الثنائية ضمن إطار المنظمات والمنتديات البرلمانية الدولية التي يشارك فيها كل طرف.



وخلال زيارة رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي والوفد المرافق لها إلى مجلس الشورى البحريني، حيث شهدت جانبًا من الجلسة الأسبوعية للمجلس، أشاد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، بالعلاقات الاستراتيجية بين بلاده وروسيا، مؤكدا أهمية زيارة رئيسة الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات والبناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات مشتركة، وخصوصًا في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والتجارية والسياحية.



وأكد الصالح رغبة المجلس في تعميق التعاون التشريعي مع الجمعية، معربا عن شكره لروسيا على جهودها وتعاونها مع البحرين في مجال مكافحة جائحة كورونا وتوفير تطعيم "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا، بما يؤكد عمق العلاقات الثنائية ومساعي البلدين في مواجهة الجائحة على المستوى العالمي.



ومن جهتها، أكدت ماتفيينكو ضرورة استمرار تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين الصديقين انطلاقًا من مبادئ الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن روسيا والبحرين ستتمكنان هذا العام من زيادة التبادل التجاري القائم بين البلدين، وأن بلادها تشارك البحرين في الطموحات والتطلعات التنموية التي ترغب في تحقيقها ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030.



ولفتت إلى أهمية فتح المزيد من آفاق التبادل السياحي وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيدة بالتعاون القائم بين البحرين وروسيا من خلال صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة ممتلكات القابضة، وبما يعكس وجود الكثير من الفرص الثنائية الواعدة بين البلدين في مجال الاستثمار والتجارة وعلوم الفضاء و الاستكشافات والتنقيب، وتنويع العمل المشترك في مختلف المجالات.