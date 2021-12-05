منتدى شباب العالم يوجه دعوة جديدة لمتابعيه (فيديو)

نشر الحساب الرسمى لمنتدى شباب العالم، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، فيديو ترويجيا جديدا للمنتدى.

ودعا منتدى شباب العالم، متابعيه لاختيار أحد المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للمشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة.

وكتب حساب المنتدى الرسمى: "إذا كان يمكنك اختيار مؤثر واحد لحضور W YF، فمن ستختار؟ ضع علامة على المؤثر المفضل لديك ادناه".

يذكر أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مقرر عقدها فى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.



مسرح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ تجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، انطلق مسرح شباب العالم في نسخته الأولى بمنتدى شباب العالم في عام 2018 وحقق نجاحًا غير مسبوق، وهو ما شجع إدارة المنتدى على تكرار التجربة في النسخة الثانية من مسرح شباب العالم في عام 2019، وعلى مدار عامين ضم مسرح شباب العالم 300 موهبة من 27 جنسية مختلفة، وقدم 44 عرضًا، كما استضاف المسرح أكثر من 127 جنسية، وقد تقرر عقد النسخة الثالثة لمسرح شباب العالم في عام 2022، ليكون منصة إبداعية لعرض أفكار شباب العالم وقضاياهم ومناقشة مشكلاتهم وخلق مساحة من التفاعل وعرض الحلول من خلال الفكر والفن.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.