افتتاح أسبوع جامعة المنصورة الرابع لريادة الأعمال والشركات الناشئة

افتتح الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الأحد، فعاليات أسبوع الجامعة الرابع لريادة الأعمال والشركات الناشئة بعنوان «آفاق واعية للاستثمار في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030» الذي ينظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة.

وتأتي فعاليات الأسبوع تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الفترة 5- 7 ديسمبر 2021.

أكد الدكتور محمود المليجي، اهتمام جامعة المنصورة بمفهوم ريادة الأعمال الذي يعد من ضمن المجالات التي تختص بها الجامعة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وقال الدكتور أسامة أبو النصر مدير المركز الجامعي للتطوير المهني جامعة المنصورة، إن ريادة الأعمال باتت مطلبا اقتصاديا لبناء الدول بخلق فرص العمل والابتكار ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن إقامة أسبوع جامعة المنصورة الرابع لريادة الأعمال يستهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة ودعم ذوى الإعاقة في هذا الصدد مع التركيز على تكنولوجيا الأعمال كأحد جوانب تميز جامعة المنصورة ذات الريادة على مستوى الجامعات المصرية في مجال التحول الرقمي.

دعم الدكتور أشرف عبد الباسط

وأثنى الدكتور وائل أنور نائب مدير المركز، على دعم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات للمركز الجامعي للتطوير المهني وبالجهد المبذول من فريق عمل المركز للمساهمة في رسم ملامح المسار المهني لطلاب الجامعة، وتطوير قدراتهم وفق متطلبات سوق العمل.

حضر الفعاليات كل من الدكتور يوسف الورداني مساعد السيد وزير الشباب والرياضة، الدكتورة سحر نسيم- عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة، الدكتور نبيل شلبي - الخبير الدولي في مجال ريادة الأعمال ومؤسس ورئيس دار المستثمر العربي، فريق عمل المركز، الدكتور محمد صبري سرايا مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة، الدكتورة سماح رمضان خميس مدير مركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة جامعة المنصورة، وعدد من أساتذة وطلاب الجامعة وقدمت الافتتاح الإعلامية إسراء العقاد.