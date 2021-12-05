وفد وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» يشيد بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية

استقبلت مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، وفد وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، أحد شركاء التنمية في نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وخلال الزيارة؛ قام الوفد بالوقوف على مدى تطبيق أنشطة تحسين الجودة بالمستشفى، على أرض الواقع، بما في ذلك (5s- kaizen -TQM)، والتي ترتكز على عدة محاور لأنشطة الجودة، وسلامة المرضى، وكذلك دور إدارة المستشفى في تحسين مستوى الأداء والخدمة الطبية المقدمة.

وأشاد الوفد بتطور خدمات الرعاية الصحية داخل مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، علاوة على مطابقتها لمعايير الجودة العالمية، وهو ما ينعكس بالإيجاب مستوى الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وهو ماله أثر كبير على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مصر.

وشمل وفد الزيارة من وكالة جايكا كل من:- “.Kasahar” نائب كبير الاستشاريين للمشروع، Tateno خبيرـ الدكتور عمار فرج المسؤول التقني للمشروع، شريف إسماعيل المنسق الإداري للمشروع، وذلك بحضور كل من "لدكتورة مي أبو الفتوح عضو مشروع EH-QIPS، والدكتور محمد جبريل مدير مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة والدكتور أحمد سليمان مدير التعليم الطبى المستمر والحوكمة الإكلينيكية، والدكتورة ياسمين البنا، مدير الجودة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة.