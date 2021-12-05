الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 489 حالة تعدٍ بمساحة 40 ألفًا و624 مترًا مربعًا بسوهاج

إزالة حالة تعدٍ
إزالة حالة تعدٍ

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 489 حالة تعدٍ على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 40 ألفًا و624 مترًا مربعًا على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كل التعديات، بالتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جارٍ تنفيذها بكل حزم، موجهًا بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كل التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب.

من جانبه، أوضح مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ "375 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 25620 مترًا مربعًا، وعدد 46 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4459 مترًا مربعًا، وعدد 68 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 10545 مترًا مربعًا.

على تعديات عمل فصل لوحة مصري محافظ تطوير زراعية كريم الرى مدير زيارة عرف طفل

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