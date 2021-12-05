«المرور» يضبط 4972 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4972 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1403 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 114 مخالفات السير بدون تراخيص، و 21 مخالفة عن الدراجات النارية، و 18 مخالفة موقف عشوائى، و 32 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

- تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة

فيما شهدت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، تباطؤ خلال الذروة الأولى للزحام.

وظهرت كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث سينتقل رجال المرور إلى تلك الأماكن المزدحمة، ليتم إزالة اى معوقات مرورية.

وظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان، كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي؛ بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابي، بسبب الإصلاحات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو و ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.