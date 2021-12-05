الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بناء فصول مخالفة».. سقوط موظفين بـ«تعليم المنيا» في قبضة الأمن

حبس
حبس

واصلت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله، مكافحة جرائم استغلال النفوذ والإضرار بالمال العام، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال النفوذ.

وأشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى قيام 3 موظفين "اثنين منهم بالمعاش" بإحدى الإدارات التعليمية بمحافظة المنيا إبان عملهم فى مواقعهم الوظيفية بالتواطؤ مع المالكين لمدرستين خاصتين، والكائن مقرهما بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، والسماح لهما ببناء فصول تعليمية بالمخالفة للقانون، والسماح لهما بزيادة عدد الفصول وزيادة كثافة الطلاب، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام وتربحهما مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط أربعة من المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الخامس،فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وزارة الداخلية محافظة المنيا الاموال العامة مدارس خاصة الجريمة المنظمة مباحث الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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