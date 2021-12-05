نائب محافظ الفيوم يتفقد موقع أحد عقارات الإسكان الاقتصادي بطامية

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، موقع العقار السكني رقم 49 إسكان اقتصادي بالمنطقة الصناعية بمركز طامية، للوقوف على شكوى بعض قاطني العقار، من وجود انهيار جزئي بسلم العمارة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

ووجه المحافظ بسرعة إخلاء قاطني العقار حفاظًا على سلامتهم، وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بمجلس مدينة طامية، للمعاينة الفورية وإعداد مقايسة بالأعمال المطلوبة للبدء في تنفيذها، مع تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العمارة، للوقوف على جدوى الترميم من عدمه، كما وجه مديرية الإسكان ومجلس المدينة لتوفير مساكن بديلة للأسر المتضررة، لحين الانتهاء من أعمال الترميم، وكذا مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات اللازمة للأسر المتضررة.

وقامت لجنة من مديرية الإسكان بزيارة موقع العمارة السكنية، بحضور مأمور مركز شرطة طامية، وبالفحص الظاهري للشكوى تبين سقوط الغطاء الخرساني لجزء من سلم العمارة "قلبة السلم" نتيجة الصدأ الشديد للحديد، كما تبين وجود صدأ شديد في قلبه سلم الدور الثاني علوي، وأن معظم بلاطات الطرقات تحتاج إلى تدعيم، بسبب تهالك وصلات الصرف الصحي، وجاري أعمال اللجنة.