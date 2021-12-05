ضمن مسابقة آفاق.. العرض الثالث لـ«دفاتر مايا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعرض اليوم للمرة الثالثة في إفريقيا، فيلم "دفاتر مايا"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة الـ43، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "دفاتر مايا" من إخراج جوانا هادجيثوماس، وخليل جريج، وهو من إنتاج فرنسا، لبنان، كندا، وأحداثه تدور حول أليكس التي تدخل إلى عالم والدتها مايا، وهي أم عزباء، تعيش في مونتريال في ليلة عيد الميلاد، تتلقيان شحنة غير متوقعة، دفاتر وأشرطة وصور أرسلتها مايا إلى صديقتها المقربة من بيروت في الثمانينيات، ترفض مايا فتح الصندوق لكن أليكس تبدأ سرا في الغوص فيه.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 102 دقيقة، في الساعة الـ 1 مساء في سينما الزمالك 2.

يشار إلى أنه من المقرر أن يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 43، مساء اليوم الأحد.