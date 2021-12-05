الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب المرحلة الثانوية بكفر الشيخ

الانتخابات
الانتخابات

شهد المسرح المدرسي بكفر الشيخ انتخابات مجلس اتحاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، نظمها توجيه عام التربية الاجتماعية، تحت رعاية وحضور محمد عبدالله،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الرائد العام لاتحاد طلاب محافظة كفر الشيخ، ومحمد الدفراوى موجه عام التربية الاجتماعية، وحمود يونس المسئول عن الاتحادات الطلابية، وعدد من مسئولي مديرية التربية والتعليم.

وتم تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم للمرحلة الثانوية بفوز الطالب عطيه جميل عطية السخيني، من إدارة مطوبس، وفاز بمنصب الأمين المساعد الطالبة ملك محمد إبراهيم نجم بإدارة فوة، وفاز بمنصب مقرر اللجنة الدينية والثقافية الطالبة علياء محمد حسن أبو سنادة بإدارة غرب كفرالشيخ.

وفاز بمنصب مقرر اللجنة الاجتماعية الطالبة شيرين جمال اسماعيل محمود - بإدارة سيدي غازي، وفاز بمركز مقرر اللجنة العلمية الطالب سامر عماد فتحي خليل بإدارة سيدي غازي، وفاز بمنصب مقرر اللجنة الرياضية والكشفية الطالب حسن فؤاد محمود عبدالواحد بإدارة فوة، وفاز بمنصب مقرر اللجنة الفنية الطالب أحمد محمد علي الشرقاوي بإدارة قلين.


 

طلاب التربية والتعليم مدرسة مسرح كفر الشيخ

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