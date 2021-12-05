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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى فى السوق المصرى اليوم الأحد 5-12-2021

سعر الجنيه الإسترلينى
سعر الجنيه الإسترلينى

حافظ سعر الجنيه الإسترليني في السوق المصري اليوم الأحد 5 -12-2021  خلال التعاملات الصباحية ليأتي متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

 

تعرف علي سعر الجنيه الإسترليني في السوق المصري اليوم الأحد 5-12-2021 

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع،

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء  سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم بسعر 20.97جنيه للشراء، 21.26 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، 21.26 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

حقق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09جنيه للشراء، 21.31جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

و جاء  الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12جنيه للشراء، 21.22 جنيه للبيع.

 

 سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إيران 

و حقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع. 

 

تعرف علي سعر الجنيه الإسترليني في السوق المصري اليوم الأحد 5-12-2021 

 

يشار إلى أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان وجزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية وتريستان دا كون.

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