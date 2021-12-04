محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إقامة المسابقة الدولية لحفظ القرآن

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد مساء السبت، اجتماعًا موسعًا؛ لبحث استعدادات تنفيذ مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الخامسة والمقرر أن تنطلق فعالياتها فى فبراير للعام القادم 2022.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة، والدكتور أحمد عبده منشد ومبتهل والإعلامى عادل المصيلحى المنسق العام والمدير التنفيذي للمسابقة، والدكتور جمال عواد مدير مديرية الأوقاف ببورسعيد، وعبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد.

استعرض محافظ بورسعيد الترتيبات والتنسيقات التي تم وضعها من قبل أعضاء اللجنة، مشيدًا بجهود القائمين على المسابقة والتي نجحت محافظة بورسعيد فى إقامتها على مدار الأربع سنوات السابقة وحققت إشادة واسعة على المستوى المحلى والدولى، وناقش محافظ بورسعيد مع أعضاء اللجنة عددا من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المسابقة على أعلى مستوى بما يتماشى مع المستوى الحضاري لمحافظة بورسعيد.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وافق على إقامة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني - الفائزون في دورتها الخامسة 2022.

وأكد محافظ بورسعيد أن أهمية المسابقة تأتى من كونها تجمع مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتعكس التقدم الحضاري والثقافي للدولة المصرية وقدرتها على تنفيذ الفعاليات والمسابقات العالمية خاصة فى ظل الظروف التى يواجهها العالم من الجائحة، لافتًا إلى أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية .

وأكد اللواء عادل الغضبان جاهزية محافظة بورسعيد لتنفيذ المسابقة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، موجهًا بإقامة مسابقة داخلية قبل انطلاق المسابقة الدولية للقرآن الكريم يتم من خلالها تأهيل وتدريب المتقدمين للمسابقة وكذلك يتم تدريب من لم يحالفهم الحظ خلال مسابقات الأعوام الماضية، مؤكدًا أهمية الانتشار الإعلامي لهذه المسابقة وتداول فعالياتها فى جميع وسائل الإعلام، موجهًا بإنهاء الإجراءات الخاصة بتنفيذ المسابقة قبل نهاية الشهر الحالي.