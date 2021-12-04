السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: فتح باب التسجيل لجرعة تعزيزية للفئات الأكثر تأثراً بكورونا

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن فتح باب التسجيل لجرعة تعزيزية للفئات الأكثر تأثراً بفيروس كورونا.

فتح باب التسجيل لجرعة تعزيزية 

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الإعلان عن الجرعة التعزيزية للفئات الأكثر عرضة لشدة المرض من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر تعرضاً للإصابة من الأطقم الطبية، وخلال أيام سيتم فتح باب التسجيل على الموقع، وسيتم استخدام كل اللقاحات المتاحة لدينا في الجرعة التعزيزية.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "هناك نصف مليون طفل أقل من 18 سنة تم تسجيلهم في منظومة اللقاحات، وعدد من تلقوا اللقاح، تخطوا الـ262 ألفا، وهو كبداية رقم جيد للغاية، وقد لا نحتاج أن نتحرك للمدارس، لأن هناك استجابة كبيرة من أولياء الأمور فيما يتعلق بتلقيح أبنائهم".

التسجيل لجرعة تعزيزية كبار السن وزارة الصحة الأطقم الطبية فيروس كورونا

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