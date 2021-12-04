وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان معرض للفن التشكيلي (صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم السبت، معرض الفن التشكيلي للفنان أشرف أبو المجد، وكذا إطلاق فعاليات القافلة الثقافية التي تضم العديد من ورش الحرف البيئية للسيدات لتكون بمثابة نواة لمشروع صغير لرفع المعاناة عن المرأة، حيث شملت هذه الورش صناعات المشغولات اليدوية من الخوص والخرز وصناعة الحلى والجلود، كما تم الإعلان عن فتح باب الإشتراك بشكل استثنائي لمشروع "ابدأ حلمك" لأهالى المنطقة.

وزيرة الثقافة و محافظ أسوان

واختتمت الفعاليات بحى السلام بمشاهدة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، واللواء أشرف عطية للعروض الفنية والترفيهية المتنوعة التى قدمتها فرقتى الإسكندرية والشرقية للفنون الشعبية، ومن المقرر أن تقام العروض الفنية في الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر الجارى داخل حى السلام ، وأيضاً ببيت ثقافة نجع الفرس بقرية غرب أسوان.

وزيرة الثقافة و محافظ أسوان

من جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور التنويرى المتعدد الأنشطة والفعاليات والزخم الفني المتنوع الذي تقوم به وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم لتوصيل الخدمة الثقافية المتكاملة داخل القرى والمناطق النائية.

وزيرة الثقافة و محافظ أسوان

وأكد محافظ أسوان أن ذلك يساهم فى تحويل حى السلام لمنطقة سكنية جاذبة وواعدة، خاصة أنه مخطط أن تكون مجتمع عمرانى متكامل المرافق والخدمات، لاسيما بعد تسكين الأسر المتضررة داخل الوحدات السكنية التي تم تجهيزها بالأثاث والمفروشات المختلفة.