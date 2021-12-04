«بسبب خلافات الجيرة».. شاب المقطم أمام الجنايات لشروعه في قتل جاره

أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، متهمًا بالشروع في قتل جاره بسلاح أبيض وإصابته بجرح نافذ بالصدر خلال مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص - مقيم بذات العنوان، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام «سلاح أبيض - مطواه»، كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.