السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«الأوروبي للوقاية من الأمراض»: سجلنا 58 إصابة جديدة بالمتحور «أوميكرون»

أوميكرون
أوميكرون

أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم السبت، تسجيل 58 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في الاتحاد الاوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية ليصل إجمالي الحالات المكتشفة حتى الآن إلى 167 حالة.

وذكر المركز في بيان أن هذه الحالات تم تسجيلها في 17 دولة أوروبية وغالبيتها مرتبطة بالسفر إلى بلدان إفريقية.

وأضاف أن المعلومات الواردة عن الحالات أظهرت أن الاصابة بالمتحور (أوميكرون) إما كانت بدون أعراض أو بأعراض خفيفة مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين هذه الحالات حتى الآن.

فيما أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، حيث تعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق، وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وقد نشرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي، تقريرًا عن انتشار سلالة جديدة من وباء كورونا،  تنتشر بسرعة أكبر من السلالة الأصلية للفيروس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الطبيبة ماريان شواريني قالت: "لقد تلقينا تقارير عن متحور "أوميكرون" من 38 دولة وهذه الدول تقع في بعض الدول الإفريقية وظهر في بعض الدول الأوروبية".

بروكسل أوميكرون المتحور أوميكرون المركز الأوروبي المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض

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