حملات نظافة مكثفة بقرى المنيا ورفع 60 طن مخلفات (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالقرى التابعة لها بالتوازي مع أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة قامت خلالها برفع 60 طن مخلفات وصيانة 10 كشافات إنارة.

وقال أشرف فرغلي، رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين إن قسم البيئة بالقرية واصل الجهود المبذولة في قطاع النظافة بالقرية والتوابع ورفع 10 طن من مخلفات وقمامة وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي.

كما واصل قسم البيئة بقرية البرجاية استمرار أعمال النظافة ورفع 20 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بصفط والبرجايه ودماريس التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا كما واصل قسم الإنارة بالقرية أعماله الفنية حيث تم صيانه 10 كشافات إنارة ى بالقرية والتوابع لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث ليلا.

وأوضح حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله باستمرار حملات النظافة المكثفة وتم رفع 15 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بمناطق اليومية والمستودع وزكريا وترعة عبده ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي للحد من انتشار الأمراض.

أضاف محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة أن قسم البيئة بالقرية واصل استمرارية الحملات المكثفة للنظافة بالقرية والتوابع ورفع 15 طن من المخلفات الصلبة والقمامة ونقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي.

أشار الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى أن هذه الحملات والأعمال تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا باستمرار متابعة حملات النظافة بقرى وأحياء المنيا لتوفير بيئة صحية للمواطنين، لافتًا إلى أنه أعطى توجيهات لرؤساء القرى باستمرار وتكثيف حملات النظافة.