محافظ أسيوط يتفقد موقع العقار المنهار في بني مجد بمنفلوط (صور)

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، السبت، موقع المنزل المنهار بقرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط، مقدمًا واجب العزاء في ضحايا الحادث ، معلنا تقديم أوجه الدعم لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين الاثنين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة ومحمد عبد الغنى رئيس مركز منفلوط ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومصطفى أبو غدير، مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية وعيون إبراهيم، نائب رئيس مركز ومدينة ديروط.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية بنى مجد التابعة لمركز منفلوط ووجود جثتين أسفل الانقاض.

على الفور، انتقلت قوات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم انتشال جثة الطفلة "جنى.ح.ع" 3 سنوات، و"هبة.ع.ع"، 25 سنة، من أسفل الأنقاض وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى منفلوط وتم الاستعانة بمعدات مركز ومدينة منفلوط لرفع أنقاض المنزل المنهار.

انتقل محافظ أسيوط إلى مكان الحادث وتفقد أعمال رفع الأنقاض والتقى بأهالى المتوفيتين مقدما لهم واجب العزاء كما وجه وكيل وزارة التضامن وجمعية الهلال الأحمر والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى بتقديم المساعدات المالية والعينية العاجلة لأسرة المتوفيتين المحافظة، فضلاً عن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وسرعة رفع أنقاض المنزل المنهار.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء دكتور عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل ووجود مصابين ووفيات، كما انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.