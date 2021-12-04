مصطفى خاطر: فيلم تماسيح النيل «كوميدي لايت».. ومتحمس لعرضه

ينتظر الفنان مصطفى خاطر طرح أحدث أعماله السينمائية، تحت عنوان «تماسيح النيل»، بعد الانتهاء من تصويره خلال الفترة الماضية.

وأعرب خاطر لـ«الدستور»، عن تحمسه الشديد لعرض العمل بالسينمات، وسعادته لاستقرار الجهة المنتجة على موعد طرحه وهو يوم 26 يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه يتضمن أحداث كوميدي لايت ومختلف عما قدمه من قبل، متمنيًا أن ينل إعجاب الجمهور.

وأكد، أنه فخور بالتعاون من نجوم العمل بالكامل وخاصة ضيوف الشرف، حيث يتم العمل على ظهور عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف في بعض المشاهد بحكم طبيعة الأحداث.

ومن جانبه، انتهى المخرج سامح عبد العزيز من مرحلة المونتاج والماكساج للعمل.

أبطال «تماسيح النيل»

فيلم «تماسيح النيل» بطولة مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادي مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسي، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذي يجسد دور رجل ثرى، أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضًا.

وكان مخرخ الفيلم سامح عبد العزيز قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم «ليلة العيد» الذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ويضم يسرا، سميحة أيوب، وريهام عبدالغفور، وعبير صبري، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبدالرسول ورشدي الشامي، ونهى صالح، وهو من تأليف أحمد عبد الله.