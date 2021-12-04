بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء وحدات المرور بمديرية أمن القليوبية

اعتمد اليوم السبت، اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء وحدات المرور بمراكز المحافظة، وذلك بعد العرض على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.

وتضمنت الحركة نقل الرائد هاني حجازي رئيسا لوحدة مرور الخانكة، والرائد روبير رضا رئيسا لوحدة مرور عرب جهينة بشبين القناطر، ونقل النقيب أمين أبو زيد رئيسا لوحدة الفحص بمرور العرب، والنقيب وليد بشير رئيس فحص بمرور شبرا الخيمة، والنقيب ربيع صلاح رئيسًا لوحدة مرور قليوب، والنقيب أحمد عبد الباقي رئيس مرور القناطر الخيرية، والنقيب محمد شداد رئيسًا لوحدة مرور طوخ، والنقيب محمود العيلة رئيس الفحص بمرور بنها.

كما تم تجديد الثقة لكل من المقدم مصطفى عطية رئيس مرور بنها، والمقدم محمد النوتي رئيسا لوحدة مرور شبرا الخيمة، والرائد محمد محروس رئيسا لوحدة مرور شبين القناطر، والرائد محمد السيسي رئيسًا لمرور العبور.