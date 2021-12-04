السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 19 فى انقلاب سيارة من أعلى نفق سنور ببنى سويف

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 17 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى نفق سنور بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل الجثتين وهما كامل المصري على عبدالله 70 سنة،  ومحمد طه محمد حسين 12 سنة ومقيمان بقرية زاوية الجدامى بمحافظة المنيا إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة.

ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.

انقلاب سيارة بني سويف المنيا النيابة العامة اصابة 19 شخص

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