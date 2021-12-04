السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» توزع «بطاطين» على أهالي مدينة الأمل وحى الأسمرات و15 مايو

الداخلية توزع بطاطين
الداخلية توزع بطاطين

نظم قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، عدة قوافل إنسانية، لتوزيع عدد من المساعدات العينية «بطاطين»، بالمجان على المواطنين، بنطاق مديرية أمن القاهرة، بمناطق «مدينة الأمل، حى الأسمرات، 15 مايو».

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تنفذها وزارة الداخلية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك فى إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية، الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

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وائل لطفي

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