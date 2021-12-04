بدء فعاليات مناقشة «بالحبر الأزرق» للروائي هشام الخشن (صور)

بدأت منذ قليل، فعاليات مناقشة رواية "بالحبر الأزرق" الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، للكاتب الروائي هشام الخشن بصالون "سحر الرواية" لصاحبه الروائي الكبير فتحى إمبابي، وصالون العصفوري لصاحبه الروائي شريف العصفورى.

فعاليات مناقشة بالحبر الأزرق

وذلك في حضور الناقدة والأكاديمية نانسي إبراهيم، الكاتبة الروائية ضحى عاصي، الكاتبة الروائية منى العساسي، الكاتب القاص مجدي عبد الحميد، ويدير المناقشة الكاتب الروائي شريف العصفوري، وذلك بنادى التجديف المصري بالدقي.

فعاليات مناقشة بالحبر الأزرق

وتتناول رواية "بالحبر الأزرق" لـ هشام الخشن رحلة جديدة ومختلفة عن رواياته السابقة كعادته يصحبنا فيها من لندن الي القسطنطينية مرورا بباريس وصولا الي القاهرة يشاركنا قصة ليديا ستون، المربية البريطانية التي التحقت في بداية سبعينات القرن التاسع عشر بقصر الأمير المصري مصطفى بهجت فاضل.

نعيش معها بين الصفحات وسطورها مجريات العصور الخديوية المتتالية بما حوت من أحداث. مزيج من شخصيات تاريخية عاشت وكانت علامات في تاريخ مصر، وأخرى من خيال الكاتب نتابع من خلال عيونها ومشاعرها كيف عاشوا وما مروا به من مغامرات ودراما حياتية في خضم تلك الفترة الثرية التي شهدت نهضة للوطن مازال بنا شوق لتفاصيلها. بالحبر الأزرق رواية آخذة عن الشغف واكتشاف الذات وقساوة القدر والبشر.

فعاليات مناقشة بالحبر الأزرق

هشام الخشن.. روائي وكاتب مصري بدأ مشواره الأدبي في عام 2010 وتنوعت أعماله ما بين الرواية ومجموعات قصصية دائما ما تواجدت بين الكتب الأكثر مبيعا في مصر، وقد ترشحت رواية جرافيت على القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية – البوكر.

فعاليات مناقشة بالحبر الأزرق

من أعماله تشمل "حكايات مصرية جدا - طبعة سادسة، "ما وراء الابواب " طبعة ثانية، ، 7 أيام في التحرير - طبعة ثالثة آدم المصري - طبعة رابعة، دويتو - طبعة ثالثة، جرافيت - طبعة رابعة، "تلال الاكاسيا "- طبعة رابعة، حدث في برلين - طبعة أولى يونيو 2018، تم تحويل 7 أيام في التحرير إلي مسلسل تليفزيوني، جار تحويل ما وراء الأبواب إلى مسلسل تلفزيوني.

فعاليات مناقشة بالحبر الأزرق